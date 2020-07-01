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Milas’ta yaşlı kadın denizde boğularak hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 01.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde, sabah erken saatlerde serinlemek için denize giren 83 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ boğularak hayatını kaybetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde, sabah erken saatlerde serinlemek için denize giren 83 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ boğularak hayatını kaybetti. Sahilde bulunanların müdahalesi ile kenara alınan Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre; Boğaziçi Mahallesinde yalnız yaşayan ve sabah erken saatlerde kıyıdan elinde bastonuyla serinlemek için denize girdiği görülen 83 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ın bir süre sonra su yüzünde hareketsiz kaldığını gören sahildeki vatandaşların ilk müdahalesi ile yaşlı kadın kıyıya çıkarıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede 83 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.

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