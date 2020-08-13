YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü

Milas’ta zeytinlik arazideki yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kızılcayıkık Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan zeytinlik arazide başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. 2 helikopterin havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 1 saat süren bir müdahale ile söndürüldü. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:16
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:32

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Cem Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bodrum’un Azılı Hırsızları Yakalandı

Bodrum’un Azılı Hırsızları Yakalandı

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.