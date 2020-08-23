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Milas’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Milas - Söke karayolunda tır, iş makinası ve bir otomobilin çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Milas - Söke karayolunda tır, iş makinası ve bir otomobilin çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 09 NT 015 plakalı otomobilde bulunan Orkun E., Doğaç K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve 112 Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Araç içerisinde sıkışan Orkun E., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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