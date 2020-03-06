YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi.Sirenlerin çalmasıyla tüm okullarda deprem tatbikatı başladı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi.
Sirenlerin çalmasıyla tüm okullarda deprem tatbikatı başladı. Sıralarının yanına çökerek, kollarıyla kendilerini depremden koruyan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin gözetimi eşliğinde binayı tahliye etti. Binayı tahliye eden öğrenciler daha sonra bahçedeki güvenli alanda toplanarak gelecek talimatları bekledi.
Merkez İlkokulu tatbikatına katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur, depremden önce ve sonra yapılması gerekenleri öğrencilere hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:23
İkindi
16:38
Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Alinda Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.