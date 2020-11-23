YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’taki yangında markette büyük zarar oluştu

Milas’taki yangında markette büyük zarar oluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir zincir marketin şubesinde yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir zincir marketin şubesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangında markette büyük hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde bulunan zincir market şubesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahale ile söndürülebildi. Yangın sırasında marketin üst katlarında bulunan vatandaşlar geçici olarak tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin tespiti için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. Depo bölümünden başladığı belirlenen ve tüm mağaza yayılan yangın marketteki tüm ürünleri kullanılamaz hale getirdi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:58
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.