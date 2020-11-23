Milas’taki yangında markette büyük zarar oluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir zincir marketin şubesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangında markette büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde bulunan zincir market şubesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahale ile söndürülebildi. Yangın sırasında marketin üst katlarında bulunan vatandaşlar geçici olarak tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin tespiti için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. Depo bölümünden başladığı belirlenen ve tüm mağaza yayılan yangın marketteki tüm ürünleri kullanılamaz hale getirdi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

