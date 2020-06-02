YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak

Millet bahçesi 20 gün içerisinde açılacak

SİVAS HABERLERİ  | 02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla yaptığı video konferans toplantıda İç Anadolu’nun en büyük Millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını söyledi.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Video Konferans Sistemi(VKS) yöntemiyle basın mensupları ile toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla yaptığı video konferans toplantıda İç Anadolu’nun en büyük Millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını söyledi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Video Konferans Sistemi(VKS) yöntemiyle basın mensupları ile toplantı gerçekleştirdi. Korona virüs sürecinde alınan tedbirler hakkında değerlendirme yapan Bilgin, normalleşme sürecine girilmesiyle beraber gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bilgin, sürecin suhuletle yönetilmesi toplumun doğru bilinçlendirilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Toplumun bilinçlendirilmesi konusunda artık yeni bir yaşam tarzımız olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünün belki ete kemiğe büründüğü süreci, sosyal hayatın farklı alanlarında hep birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Bilgin, “Bir dönem eskisi gibi olmadan gideceğiz ama sonuçta hayat devam ediyor bazı işlerinde yapılması lazım. Bizde bu noktada süreci yeni normalle birlikte biraz beklide düşük vitesle devam eden süreci hızlandırarak yeni döneme başladık.’’ dedi. Gerçekleştirilecek olan ve pandemi sürecinde duraksama yaşayan projeler hakkında bilgi veren Hilmi Bilgin, İç Anadolu’nun en büyük millet bahçesinin 20 gün içerisinde açılacağını ifade etti. Vali ile birlikte Sivas Kale Projesini ve Millet Bahçesini yerinde incelediklerini dile getiren Hilmi Bilgin, “Eski stadyumumuzun yerine yapılan Millet Bahçesi tamamlandı. Müteahhit firma son rötuşları yapıyor. Belli eksiklikleri tespit ettik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle birlikte o eksiklikleri tamamladıktan sonra, bizde yanındaki yolu ve otoparkı tamamlayıp inşallah 15 Haziran’dan sonra sizlerinde katılımıyla bir açılış yapacağız. Daha sonra da sayın bakanımızın teşrifleriyle inşallah resmi bir açılış yaparız. Yine Millet bahçesi Projelerimizden Eski Numune Hastanesi yeri hukuki süreci tamamlandı. Artık bir sıkıntısı yok. Dün itibari ile tokiyle görüştük, proje ihalesi yapıldı.Bakanlığımız büyük şehirler hariç her ile hemen hemen bir Millet Bahçesi yaptı ama sağ olsun Murat Kurum bakanımız şehrimize bir söz verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. İkinci Millet bahçesini de tamamlamış olacağız.’’ şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Sivas Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Gülaçtı Eczanesi
Merkez
Kağan Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.