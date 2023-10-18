Millet bahçesi 3. etap çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3. etap projesiyle daha da genişleyecek Darıca Millet Bahçesi’nde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Büyükşehir’in ilk olarak Darıca’da hizmete açtığı millet bahçesi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar için nefes ve etkinlik alanı oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden 3. etapta işin ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı olan millet kıraathanesinde ise Büyükşehir ekipleri sona yaklaştı. Millet kıraathanesi yapımında mekanik ve elektrik işleri tamamlanırken, dış cephe kaplaması devam ediyor. Kıraathanenin iç kısmında ise seramik ve alçı işleri gerçekleştiriliyor. 3. etap çalışmaları çerçevesinde yeşil alanların sulama sistemi ve sert zeminlerin kaplama işleri yapılıyor.

Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesinde millet kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam bahçesi, koku bahçesi, Gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları olacak.

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek millet kıraathanesi ise 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak. Buna göre 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları millet kıraathanesinde bulunacak.

