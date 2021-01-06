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Millet Bahçesi projelendirme aşaması tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2021 10:18 | Son Güncelleme

Köşk Belediyesinin Soğukkuyu mahallesinde bulunan Köşk Çayı’nın çevresinde yapmayı planladığı ’Millet Bahçesi’ proje aşaması tamamlandı.

Köşk Belediyesinin Soğukkuyu mahallesinde bulunan Köşk Çayı’nın çevresinde yapmayı planladığı ’Millet Bahçesi’ proje aşaması tamamlandı. Başkan Güler, "İlçemiz yeni ve daha modern bir çehreye kavuşacak" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk Çayı’nın çevresinde yapılacak Millet Bahçesi’nin proje aşamasının tamamlandığı belirtti. Başkan Güler, ilçenin yeni ve daha modern bir çehreye kavuşacağını ifade ederek, "Yeşil alan kapasitesini arttırmak ve vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak üzere, Devlet Su İşleri’nin ıslah ettiği Köşk Çayı’nın çevresinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Millet Bahçesi’nde önemli bir mesafe kat ederek projelendirme aşamasını tamamladık. 100 dönüm üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi’nde parklar, kafeteryalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor tesisleri ve yeşil alanlar olacak. Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz, yeni ve daha modern bir çehreye kavuşacak. Köşk’te yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ve aileleriyle hoşça vakit geçirecekleri, güzel bir Millet Bahçesini ilçemize kazandıracağız inşallah" dedi.

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