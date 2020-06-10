Millet Bahçesi’nde gençlerle yüz yüze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi’nde gençlerle buluşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bahçeyi dolduran Bursalılarla sohbet etti.

Bursa Millet Bahçesi açılış sonrası 7’den 77’ye vatandaşların ilgi odağı oldu. Bursa Millet Bahçesi’nin ilk etkinliğini de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin gerçekleştirmiş oldu. Koronavirüs öncesi gençlerle düzenli olarak biraraya geldiği Gençlerle Yüz Yüze programına normalleşme sürecinde yeniden başlayan Esgin, gençlerle bu kez Millet Bahçesi’nde buluştu.

Esgin gençlerle buluştu

Milletvekili Mustafa Esgin’in, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile birlikte, "Libya’da ne işimiz var?" söyleşisine gençler ilgi gösterdi. AK Parti Osmangazi Gençlik Kolu Başkanı Hakan Köprüluoğulları, Yıldırım Gençlik Kolu Başkanı Ülhak Eyin ve gençlerin katıldığı etkinlikte konuşan Esgin, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece bölgemizde değil tüm dünyada insani, vicdani ve barışçıl dış politika yürütmektedir" dedi. Esgin, Türkiye’nin, Suriye, Libya ve Akdeniz’deki amacının ülkemizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumak olduğunu söyledi.

Türkiye en cömert ülke

Türkiye’nin güvenliği, huzuru, istikrarı ve refahı sınır ötesinden başlamakta olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Çünkü çevreniz huzurlaysa, siz istikrar ve huzur içinde yaşayabilirsiniz. Türkiye yardım diplomasisi ile farkını burada gösterdi. Fakat Türkiye evveliyatında da zaten dünyanın en cömert ülkesidir.

"Libya’da ne işimiz var?" diye soranlara şunu söylemek istiyorum, biz zaten Libya’daydık. Libya’da Trablus’a gittiğinizde Türkiye’nin izlerini görürsünüz" dedi.

Millet bahçesinde vatandaşlarla sohbet

Milletvekili Mustafa Esgin ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, söyleşi sonunda gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlik bitiminde gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Esgin, Millet Bahçesi’nde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

