Millet Bahçesi’ne 80 dönüm daha tahsis edildi

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından Millet Bahçesi için tahsis edilen 240 dönüm arazi, 320 dönüm alana çıkartıldı.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde inşa edilecek olan Millet Bahçesi projesi için daha önceden Kastamonu Belediye Meclisi tarafından tahsis edilen yaklaşık 240 dönüm arazi, son yapılan çalışmaların ardından 320 dönüme çıkartıldı. Yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirecek Millet Bahçesi’nin Kastamonu’ya kazandırılması için Bakanlıklarla yoğun bir görüşme trafiğine giren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu görüşmelerin neticesinde somut sonuçlar elde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan toplantıların ardından “Millet Bahçesi Uygulama Projesi” ihale tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. TOKİ, 18 Eylül 2020 saat 14.30’da yapım ihalesine çıkılmasına karar verdi. Yapılacak olan Millet Bahçesi içerisinde yürüme yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi ve vatandaşların ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanları barındıracak. Projenin, en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor.

Projenin Kastamonu’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Vidinlioğlu, “Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız projeler arasında Millet Bahçesi vardı. TOKİ tarafından ilk sunulan proje yavan bulunduğu bizlere iletildi. Kastamonu’ya uygun bir Millet Bahçesi projesini ekibimizle hazırladık. Bizim göreve geldiğimizde bu alan 240 dönüm olarak görünüyordu. Biz bu araziyi 320 dönüm alana çıkarttık. Türkiye’nin en güzel Millet Bahçeleri’nden biri Kastamonu’ya yapılacak. Ekibimiz tarafından sunulan proje takdir gördü. Yeşilin kenti Kastamonu’ya yakışır bir Millet Bahçesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile uyum içerisinde çalışacağız. Şehrimizin değerine değer katmak adına projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan İhalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Kastamonu Millet Bahçesi için ‘Uygulama Projesi İhalesi’ 18 Eylül’de saat 14.30’da yapılacak.

