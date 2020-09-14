Millet Bahçesine ’Recep Tayyip Erdoğan’ ismi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanarak gündeminde bulunan maddeleri karara bağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Meclisi’nde, 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin sayılı millet bahçelerinden biri olacak Millet Bahçesi’ne “Recep Tayyip Erdoğan” ismi verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı Toplantısı pandemi önlemleri kapsamında Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Başkan Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Meclisi toplam 51 maddeyi görüşerek karara bağladı. Gündem maddeleri arasında yer alan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin sayılı millet bahçeleri arasında yer alacak Millet Bahçesi’ne isim verilmesi yönündeki madde de görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, oylama öncesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince en ince detayına kadar düşünülerek hazırlanan Millet Bahçesi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kabul gördüğünü ve ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını hatırlatarak, projenin Türkiye’ye örnek olduğunu ve Türkiye’de sayılı projeler arasında yer aldığını kaydetti. İhaleyi alan firmanın Kayseri’ye geleceğini ve zaman kaybetmeksizin çalışmalara başlanacağını aktaran Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en başından beri projeye büyük destek verdiğini ifade etti. “Kayseri’ye verdiği ve bundan sonrada vereceği destekleri düşünerek projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükkılıç, tüm katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını ileterek maddeyi oylamaya sundu. Oylama sonucu millet bahçesine “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi” ismi verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, tarım ve hayvancılığa destek kapsamında damızlık manda yetiştiricilerinin hizmetinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nce 1 adet aracın tahsis edilmesi de görüşülerek karara bağlandı. Mecliste karara bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin özellikleri şu şekilde:

"1.260.000 m2 alanı, 1.000.000 m2 yeşil alan, 120 farklı türde 25. 000 ağaç, 1.000.000 m2 üzerinde yeşil alan, 37.000 m2 alana sahip biyolojik gölet, 80.000 m2 alanda 2 adet etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları - özel meydanlar, sağlıklı yaşam merkezi, 5,5 km koşu parkuru, 5,5 km bisiklet yolu, 75.000 m2 alana sahip mesire alanı, 3 adet millet kıraathanesi, 16 adet spor alanı, 10 adet çocuk oyun alanı, evcil hayvan eğitim parkuru, kaykay pisti, drone- maket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, panayır alanı, atv parkuru, paintball alanı, veledrom."

