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Millet Bahçesi’nin etrafında hummalı çalışma

SİVAS HABERLERİ  | 10.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il protokolü tarafından açılışı yapılan Sivas Millet Bahçesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il protokolü tarafından açılışı yapılan Sivas Millet Bahçesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Millet Bahçesi’nin Sivaslı vatandaşlar tarafından bir an önce kullanılabilmesi için Belediye tarafından hummalı bir çalışma yapılıyor Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Millet Bahçesi’nin etrafında asfalt dökümüne başlandı. Millet Bahçesi’nin bulunduğu bölgede altyapı yenileme çalışması yapılırken alanda bağlantı yolları ve otopark alanları da tamamlanıyor. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta bin ton asfalt seren ekipler gündüz saatlerinde de alanda ikinci etap aşınma asfaltının serimini gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Millet Bahçesi Sivaslı vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

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