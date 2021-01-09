Millet Bahçesi’nin ilk fidanları toprakla buluşturuldu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarına yapılacak olan millet bahçesinin ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 50 dönüme yakın bölgede yapılacak olan millet bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kelkit çayı ile Kaplıca Otel alanı arasındaki alanda yapılacak olan millet bahçesinde ağaç dikimi yapıldı. Başkan Yılmaz, ilk fidanı toprakla buluşturarak, “Kelkit çayı boyunca 350 adet fidan, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelyalar, büfeler, kafeteryalar, basketbol sahası, jimnastik spor aletleri, çiçek bahçeleri, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarını hayata geçirip ilçemize kazandıracağız. Kelkit Çayı Millet Bahçesinin elektrik ihtiyacını ise güneş panelleriyle karşılayıp elektrik masraflarında tasarruf etmiş olacağız. Tüm alanı güvenlik kameralarıyla donatıp halkımıza güvenli bir ortam hazırlayacağız” dedi.





PARTNER Aşıklardan ilk fotoğraf