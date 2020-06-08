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Millet Caddesi çalışmalarında sona gelindi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Atatürk Bulvarını eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen Millet Caddesi yapım çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Atatürk Bulvarını eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen Millet Caddesi yapım çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren yetkililer, yol üzerinde bulunan toprakarme duvar ve menfez inşasının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.
Uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan yolun en kısa sürede hizmete girmesi için çaba sarf edilirken yolun planlanan Güney Çevreyoluyla birleşmesi halinde şehrin önemli bir ulaşım probleminin de ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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