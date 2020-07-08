Millet Çarşısı’nda spa ve hamam kompleksi açıldı

Yunus Emre Millet Çarşısı’nda yapımı tamamlanan Muazzam Spa ve Hamam’ın açılışı gerçekleştirildi. Ege Bölgesi’nin örnek tesislerinden biri olarak ön plana çıkan spa ve hamam kompleksinin içerisinde havuzlar, buhar odaları, saunalar, hamamlar ve dinlenme alanları yer alıyor.

Yunusemre Belediyesi’nin Güzelyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en modern alanlarından biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı’nın içerisinde yer alan Muazzam Spa ve Hamam’ın açılışı yapıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Hamam işletmecisi Ahmet Demirtaş ve iş adamları katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren işletmeci Ahmet Demirtaş Manisa’ya güzel bir eser kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, “Belediye Başkanımızın da destekleri ile bugünlere geldik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, “Millet Çarşımızda böyle bir nezih tesisi kazandırdık. Buranın işletmesini yap - işlet - devret modeli ile ihaleye çıktık. Ahmet bey de ihaleyi kazandı. Şimdi de Ege Bölgesi’nin örnek tesislerinden birinin açılışını yapıyoruz. Bayanlar hamamını da yan tarafta yakın zamanda açacağız. Güzel bir yatırım, hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Muazzam Spa ve Hamam Tesisi’nin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan Muazzam Spa ve Hamam’ın içerisinde bulunan giriş katında misafirlere ait 150 soyunma dolabı 9 adet soyunma kabini ve 13 soyunma odası yer alıyor. Giriş katında ve her katta lavabo bulunuyor. Alt katta 25 metre boyunda 9 metre genişliğinde yer alan yarı olimpik havuzlar özel dezenfektan filtreleri ile anlık su devir daimi yöntemiyle temizleniyor. Nefes darlığı, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici özellikte vücuttaki mikrop ve toksinlerin atılması için birebir buhar odaları, aynı anda 15 kişinin kullanabileceği büyüklükte vücuttaki mikrop ve toksinlerin atılması için birebir olan saunalar, 19 adet kurna, aynı anda 50 kişinin kullanabileceği hamam, 8 kişinin kullanımına açık vücuttaki ölü derilerin atılması ve vücudun ter bezlerini rahatlatıp nefes alabilmesi için kese yapılan alan. 50 kişilik dinlenme olanağı ile her gün açık olacak kafe ve vitamin bar. Erkek masörlerin özel yağlarla masaj uyguladığı 5 adet masaj odası yer alıyor. Muazzam Spa ve Hamam haftanın 7 günü sabah 08.00 - 23.30 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak 150 kişiye hizmet verecek.

