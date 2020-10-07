’Millet İttifakı’ndan Başkan Demirtaş’a destek

İlkadım Belediyesine ’kayyum atanması’ iddialarına tepki gösteren Millet İttifakı, yaptığı açıklama ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a destek çıktı.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, CHP Samsun İl başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Burcu Işıtan Satar ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, İYİ Parti İl Binasında, İlkadım Belediyesine kayyum atanması ile ilgili iddialara karşılık bir basın açıklaması düzenledi.

Millet İttifakı adına konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, "AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu bir hukukçudur. Basına da yansıyan kayyum iddiası sonradan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ı arayıp basın mensuplarının sorusuna cevaben verdiğini iddia ettiği kadar basit değildir yaptığı açıklama. Bu alenen yargısız infazdır. Ersan Aksu’nun ’kayyum atanabilir’ demek yerine ortada kayyum atanacak bir suç ya da iddia yoktur, nereden çıkartıyorsunuz bunu demesi hukukçu kimliğinin gerektirdiği bir sorumluluktur. Tam bir hafta Ersan Aksu’dan bir tekzip bekledik. Basındaki manşetler gerçeği yansıtmıyor diye. Ama onun sessizliği manşetleri kabul ettiğini ya da bunun konuşulmasından memnun olduğunu ortaya koyuyor. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ilk günden beri ülkücü kimliği ile tanınan biri iken HDP ile adını anmak, soyadı benzerliğinden biri iftirada bulunmak ne kadar ahlaksız bir suçlama ise bugün yapılanlar da bir o kadar ahlaksız ve seviyesizdir" dedi.