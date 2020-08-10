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Millet Kıraathaneleri etkinliklerin adresi oluyor

ANKARA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi’ne kazandırılan Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi, kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.Konser ve söyleşi gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan millet kıraathanesinde bu kez, Dede Korkut Hikayeleri’nin bilinen 12 hikayesinden biri olan “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” meddah anlatımıyla yaşatıldı.

Mamak Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi’ne kazandırılan Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi, kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.
Konser ve söyleşi gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan millet kıraathanesinde bu kez, Dede Korkut Hikayeleri’nin bilinen 12 hikayesinden biri olan “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” meddah anlatımıyla yaşatıldı. Mamak Belediyesinin Youtube sayfası ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan etkinliğe vatandaşlar da interaktif katılım gerçekleştirerek hem kültürel değerleri yeniden yaşadı, hem de keyifli bir akşam geçirdi.

Mamak, millet kıraathanelerini çok sevdi
Millet Kıraathanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunun altınızı çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kıraathane kültürünün çok eskiye dayanan bir kültür olduğunu kaydetti. Köse, “Boşa vakit geçirmeyi hoş görmeyen, her vakti değerlendirmeyi yeğleyen ecdadımızın oluşturduğu bir kültür bu. Tabii eski kıraathane kültürü yerini farklı uygulamalara bıraktı. Bu kültür sadece oyun oynanan kahvehane kültürüne dönüştü. İnşallah Mamak Belediyesi olarak hizmete açtığımız millet kıraathanelerimiz bu kültürün gerçek anlamda yaşatıldığı, hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, eğlendiği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığı, vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli değerlendiği bir mekan olacak” diye konuştu. Köse, etkinlikler kapsamında da milli duyguları, örf, adet ve gelenekleri, vatan ve millet sevgisini gençlere ve çocuklara aktarmaya yardımcı olacak kültür ve sanat faaliyetlerine daha çok önem ve öncelik vereceklerini belirtti.

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