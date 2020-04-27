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Millet Parkı çalışmaları devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 27.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde Millet Parkı yapım çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Osmaneli’ni tatil kenti yapıyoruz, yüzmek için denize gerek kalmayacak" dedi.Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış oldukları büyük parklarla sadece ilçelerinin değil, çevredeki ilçelere ve illere hizmet verdiklerini belirtti.

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde Millet Parkı yapım çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Osmaneli’ni tatil kenti yapıyoruz, yüzmek için denize gerek kalmayacak" dedi.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış oldukları büyük parklarla sadece ilçelerinin değil, çevredeki ilçelere ve illere hizmet verdiklerini belirtti. Korona virüs salgını öncesi parkların dolup taştığını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
"Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz yine aynı şekilde tüm bölgemize hizmet verir konuma gelmişti. Korona virüs tehlikesini mutlaka atlatacağız. Ancak Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Parklarımız çok büyük olsa da artık kimse birbirine çok yakın olamayacak. Yapımını hızlandırdığımız Millet Parkımız çok daha geniş alanlarda insanların huzur bulacağı çok güzel bir park alanı olacak.Millet Parkımızda, geleneksel Türk sporları alanı, bisiklet yolu, yürüyüş yolları, 105x68 boyutlarında UEFA standardında doğal çim futbol sahası, tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları, halı saha, golf sahası, kürek, kano, yelken alanı, yüzülebilir ilaçsız doğal arıtmalı deniz kıyısı görünümlü gölet, su kanalı,sosyal ihtiyaçlar (yemek,organizasyon gibi) küçük ada, tekne turları, balık avlama alanları olacak. Ayrıca 2-3 kilometre sürat tekneleri için Sakarya nehrinin ıslahı, yangın için su alınabilecek gölet, ilçemizde yetişen tüm ağaç türleri,sebze-meyve türleri, yurt dışından gelecek gençler de dahil olmak üzere gençlik kamp alanı, İngilizce dil kampı, at binme alanı, eşekle seyahat, piknik alanları, mangal alanları,gençlik ateşi yakılacak alan gibi bir çok ekinliği içeren çok düşük maliyetle,herkesin hayan kalacağı bir park yapıyoruz. Parkımız diğer parklarımızda olduğu gibi çok ilgi görecek. Osmaneli Belediyesinin en büyük özelliği kendi ekipleriyle, İŞKUR destekleriyle çok düşük maliyetlere çok kaliteli ve çok güzel yatırımları yapabilmesidir. Haziran ayı sonunda yıkıp başlayacağımız belediye binamızı da sadece malzeme ihalesi yaparak kendi ekiplerimizle inşa edeceğiz. Millet Parkı yapacağımız alanda ağaç budamalarını, kurumuş olanların temizlenmesi, yeni ağaç dikimleri, yolların yapılması,kanal ve göllete başlanması gibi faaliyetlere hız verdik."

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