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  4. Milletvekili adaylarının da içinde bulunduğu 10 terör şüphelisi adliyeye sevk edildi

Milletvekili adaylarının da içinde bulunduğu 10 terör şüphelisi adliyeye sevk edildi

03.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir merkezli olarak toplam 8 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 3’ü Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda MLKP terör örgütü üyesi 6’sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İçlerinde Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayları da var
MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Muslum Koyun’un Eskişehir 3’üncü sıradan, Burcu Ayyıldız’ın İstanbul 1’inci bölge 16’ncı sıradan ve Arefe Meryem Yıldırım’ın İzmir 1’inci bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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