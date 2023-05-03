Milletvekili adaylarının da içinde bulunduğu 10 terör şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda MLKP terör örgütü üyesi 6’sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İçlerinde Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayları da var

MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Muslum Koyun’un Eskişehir 3’üncü sıradan, Burcu Ayyıldız’ın İstanbul 1’inci bölge 16’ncı sıradan ve Arefe Meryem Yıldırım’ın İzmir 1’inci bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

