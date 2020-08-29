Milletvekili Ağar," DHKP-C’li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da haindir, alçaktır’

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar yaptığı açıklamada," Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C’li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da, bu katillerin ölümünü kayıp olarak görenler de haindir, alçaktır"dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilmesinden sonra örgütün Türkiye sorumlusuyla beraber yakalanan ve cezaevindeyken girdiği açlık grevi sonrası ölen avukat Ebru Timtik’in posterinin İstanbul Barosuna asılmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’da sosyal medyadan tepki gösterip bu duruma sert tepki gösterdi.

Milletvekili Ağar açıklamasında,"Hain terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu teröristlerle aynı delikte yakalanan avukat Ebru Timtik, mensubu olduğu alçak terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucunda can verdi. Bu ölü Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerinin adliyeye girmesini sağlayan ’Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürülecekler" diyen alçak bir teröristir. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C’li katillerinin fotoğrafını binasına asanlar da, bu katillerin ölümünü kayıp olarak görenler de haindir, alçaktır.Bu can bu tende olduğu müddetçe benim ülkemde, benim bayrağımın altında yeni dünyanın Lawrencelerine, PKK’dan DHKP-C’ye bayrağıma yan bakan tüm teröristlere nefes almak haram"ifadelerini kullandı.

