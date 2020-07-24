Milletvekili Ahmet Erbaş: "Basın tarafsız olmalı"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erbaş, sosyal medya üzerinden algı amaçlı paylaşımların arttığını bu nedenle de günümüzde doğru haber alma adına gazeteci ve basın mensuplarının ne kadar önemli bir görev yaptığının bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Basın mensuplarının büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getirdiğini söyleyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ”Her yıl 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte basından sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutluyoruz. Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu.

