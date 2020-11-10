Milletvekili Alban’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ı makamında ağırladı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç konuğu Alban’a kentte gerçekleştirilen proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinin de yapıldığı buluşmaya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Alban, “Eskişehir’e bir ziyaret için geldim ve Tepebaşı Belediye Başkanımızı da görmek istedim. Belediye başkanlarımız, bizlerin yereldeki yüz akımızdır. Devam eden başarılı çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Halkımızın sokaktaki memnuniyeti bizler için çok önemli. İki gündür de Eskişehir’de halkın Tepebaşı’ndan çok memnun olduğunu gördüm, bu da bizleri çok mutlu etti. Ahmet Ataç Başkanımızın, öncelikle halk sağlığını düşünmesi ve aldığı tedbirler, bu konuya verdiği önem ortada. Başarı da aslında böyle geliyor, yerinde görerek Başkanımızı da ziyaret etmek istedim. Kendisinin bana hediye ettiği Devrim arabasının camdan figürü de beni çok duygulandırdı. Böyle başarılı belediye başkanlarımız sayesinde, CHP iktidarında bu aracın gerçeğini üreteceğimiz fabrikaların temellerini atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Muğla ili ülkemizin örnek illerinden bir tanesi. CHP’nin egemen olduğu bir ilimiz, güzel işler yapılıyor. Değerli Milletvekilimiz Alban’ın başarılı çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Ziyaretinden dolayı da onur duyduk. Tepebaşımızdaki memnuniyet uzun yıllara dayanan yoğun bir çalışmanın eseridir. Eskişehirli hemşehrilerimizin, yaptıklarımızı fark etmesi, kabullenmesi ve desteklemesi de çok önemliydi. Biz de gece gündüz çalışarak, tüm gayret ve imkanlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik her zaman devam edecek, Eskişehir, Türkiye’nin parlayan yıldızı olmayı sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, ziyaretin sonunda Devrim arabasının camdan bir figürünü ve “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını Milletvekili Alban’a armağan etti.



