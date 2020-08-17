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Milletvekili Altınok ve İl Başkanı Öz’den ETÜ Rektörü Çakmak’a ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 17.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ETÜ Rektörü Prof.

AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını belirterek üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Çakmak, üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili kişiler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını vurguladıktan sonra ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e teşekkürlerini iletti.
Misafirperverliğinden dolayı rektörümüze teşekkürlerini ileten Erzurum Milletvekili Selami Altınok, üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini ifade ederek tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çakmak’ı tebrik etti.

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