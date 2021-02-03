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Milletvekili Arslan’dan Kağızman Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

03.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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65.

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın ve berberindeki heyetle ile Kağızman kaymakamlığına atanan Turan Soğukoluk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kağızman kaymakamlığına yeni atanan Turan Soğukoluk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar dileyen Ahmet Arslan Kağızman için çok önemli olan doğal gaz ile alakalı müjdeyi verdi. Bu yıl selim ilçesinden Kağızman’a doğal gazın gelmesi için çalışmanın başlayarak yıl sonuna yetişmesini sağlayacaklarını belirten Ahmet Arslan aynı zamanda Kargaz firması ile görüştüklerini ve hedefin bu yıl sonunda Kağızman’ın doğal gaz ile buluşması olduğunu söyledi. “Bizlere destek olan özelikle enerji bakanımız Fatih Sönmez , Botaş ekibine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diyen Arslan “Kağızman’a artık doğal gaz hayırlı olsun” dedi.
Yapımına başlanan öğretmen evininde kısa sürede tamamlanarak bitirileceğini belirten Ahmet Arslan, “Erzurum yolu, kötek mescitli yolu, Kars yolu, Tuzluca yolu ve Ağrı yollarının yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yollar bitiğinde Kağızman’ın çehresi değişecek. Ayriyeten iç işleri bakanlığı ve emniyet genel müdürlüğü ile birlikte başlayacak olan yeni bir projemiz var. Yeni adliye binası ve yeni emniyet binası için çalışmalar başladı. Kağızman şehit Ferhat Çiftçi gençlik merkezinin ve yeni üniversite yurdunun yanında Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi binası tamamlandı. Kağızman için yeni bir kütüphane yapımına da başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi söz verdiysek bugün yerine getirdik. Halka hizmetti hakka hizmet bildik yorulmadık usanmadık ve gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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