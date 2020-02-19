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Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”

VAN HABERLERİ  | 19.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2011 yılında meydana gelen depremden sonra metropol ilçe niteliğindeki Erciş’in kamu ve özel sektör yatırımlarından mahrum kaldığını ifade ederek, “2020 yılında Erciş’te fark oluşturacak yatırımlar olacak.

Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2011 yılında meydana gelen depremden sonra metropol ilçe niteliğindeki Erciş’in kamu ve özel sektör yatırımlarından mahrum kaldığını ifade ederek, “2020 yılında Erciş’te fark oluşturacak yatırımlar olacak. Erciş 30 Ünit Kapasiteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi yatırımı bunlardan biri olacak” dedi.
Erciş ilçesi Vanyolu Mahallesi’nde bulunan eski devlet hastanesinin olduğu 6 bin 986 metrekarelik yüzölçümlü arazi üzerine 30 ünit kapasiteli yeni ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağını ifade eden Milletvekili Abdulahat Arvas, proje ile ilgili hazırlık sürecinin tamamlandığını kaydetti. Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezinin bin 27 metrekarelik oturum alanına 5 bin 328 metrekare de kapalı alana sahip olacağı bilgisini veren Arvas, hizmet binasının B+Z+3 normal kat + yarım tesisat katından oluştuğunu bildirdi. Son teknoloji ile donatılacak olan ağız diş sağlığı merkezinin yaklaşık 18 milyon TL’ye mal olacağının öngörüldüğünü kaydeden Arvas, “Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürükleri, çoğu yetişkinin hayatını olumsuz etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı bireyin ısırma, çiğneme, gülme, konuşma ve psikososyal halini sınırlandıran hastalıkları kapsamaktadır. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olup, iyi bir ağız diş sağlığı da en temel insan hakkıdır. Bu nedenle koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, AK Parti döneminde toplumsal nitelikteki en önemli sağlık hizmetleri arasında yer almıştır. Cumhuriyet döneminde yapılan birçok sağlık yatırımına rağmen, Türkiye’de 2003 yılı öncesinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri büyük ölçüde piyasa şartlarına terk edilmiş durumdaydı. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini daha çok serbest çalışan diş hekimlerinden, karşılamak zorundaydı. 2002 yılında Türkiye’de 16 bin 371 diş hekimi bulunmasına rağmen Sağlık Bakanlığında istihdam edilen diş hekimi sayısı sadece bunların yüzde 20’si oranındaydı. Bunun ile birlikte kamuda istihdam edilen hekimler için diş üniti maalesef çok yetersizdi. 2002 yılında Sağlık Bakanlığında faal olarak kullanılabilecek diş üniti sayısı sadece bin 71 idi. İstihdam edilen bu az sayıda diş hekiminin hizmet verebilmesi için de yeterli fiziki imkân ve teknik donanım sağlanmamıştı” dedi.

“Sağlıklı toplumlar, ülkelerin refah seviyesine katkı sağlar”
Türkiye’de AK Parti ile 2003 yılında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında sağlık alanının yeniden dizayn edilerek yeni bir anlayış benimsendiğini dile getiren Arvas, “Bu anlayış ile sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyetle organize edilmesi ve sunulması amaçlanmıştır. Sağlık hizmetleri ve sunumu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Sağlıklı toplumların, ülkelerin refah seviyesine katkı sağladığı da herkesin malumudur. Ağız hastalıkları dünya genelinde en pahalı dördüncü hastalık olarak bilinmektedir. AB’ye üye ülkelerin çoğunda ağız diş hizmetleri serbest hekim muayenehanelerinden sağlanmaktadır. AK Parti ile birlikte geldiğimiz nokta Türkiye’de kişi başı ağız diş sağlığı harcamaları, Avrupa ortalamasının üstündedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”

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