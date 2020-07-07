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Milletvekili Arvas: “İŞ-KUR, kendi işini kurana hibe destek veriyor”

VAN HABERLERİ  | 07.07.2020 16:32 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumunun (İŞ-KUR) kendi işini kurana hibe destek verdiğini belirterek, “Van genelinde 41 eski hükümlü ve 5 engelli vatandaşımızın projesi kabul edilerek, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir” dedi.Açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik proje ve hibe desteğinin devam ettiğini belirterek, “Dezavantajlı grupların sosyoekonomik hayata uyumlarının arttırılması amacıyla kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katı (44 bin 145 lira) kadar iş kurma desteği veriliyor.

Milletvekili Arvas: “İŞ-KUR, kendi işini kurana hibe destek veriyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumunun (İŞ-KUR) kendi işini kurana hibe destek verdiğini belirterek, “Van genelinde 41 eski hükümlü ve 5 engelli vatandaşımızın projesi kabul edilerek, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir” dedi.
Açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik proje ve hibe desteğinin devam ettiğini belirterek, “Dezavantajlı grupların sosyoekonomik hayata uyumlarının arttırılması amacıyla kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katı (44 bin 145 lira) kadar iş kurma desteği veriliyor. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları ile oluşturulan fondan; engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe ve iş yerine uyum projelerine, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri gibi projeler aracılığı ile istihdamlarına imkân sağlanmaktadır. Projeler yılda iki dönem çağrıya çıkmaktadır. İlk çağrı dönemi sonunda komisyon tarafından Van genelinde 41 eski hükümlü, 5 engelli hemşehrimizin projesi kabul edilmiş olup, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir. Bu projeler kapsamında hayvancılık, berber, kıraathane, seracılık, terzi, restoran ve çay ocağı gibi işletmeler desteklenmiştir” dedi.
Aranan şartlar hakkında da bilgiler veren Arvas, “Kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde engelliler için iş gücü kaybının en az yüzde 40 olması, İŞ-KUR’a kayıt yapılması, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak ve emekli olmamak gibi şartlar aranmamaktadır. Eski hükümlüler için arana şartlarda ise affa uğramış olsa bile devlete karşı işlenen suçlar ile cinsel istismar gibi yüz kızartıcı mahkûmiyetler kabul edilmemektedir. Bunun dışında aranan şartlar ve detaylı bilgi için İŞ-KUR il müdürlüklerinden veya internetten üzerinden gerekli bilgiye ulaşılabilir. Korumalı iş yeri desteğine yönelik projelerde amaç, engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamı altyapısının geliştirilmesi ve korumalı iş yerlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projeler en az 8 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı veya çalışanların en az yüzde 75’i engellilerden oluşacak korumalı iş yeri statüsü belgesi almış korumalı iş yerinin geliştirilmesi için hazırlanacaktır. Engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri ile kurs sayesinde meslek edinmiş olanların işgücü piyasasına entegrasyonu sağlanmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları ile bir fon oluşturulduğunu söyleyen Arvas, “Söz konusu fonun yönetimi yine kanunla belirlenmiş bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Komisyon İŞ-KUR Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile işçi ve işveren temsilcileri ve engellileri temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşmaktadır. İkinci dönem proje teklifleri 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlamış olup 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. İŞ-KUR il müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılacak başvurular incelenerek eksikliği olan projelere 30 Temmuz 2020 tarihine kadar ek süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün olmayacaktır.
AK Parti hükümetlerimiz döneminde işsizlikle mücadele kapsamında özellikle gençlerimize iş kurma imkanı sağlamak amacıyla birçok Bakanlık tarafından farklı sektörlerde hibe destekler veya cazip fırsatlar sunulmaktadır. İŞKUR, KOSGEB, TKDK ve kalkınma ajansları gibi kurumlar girişimcilere mali destek vermekte, projelerine hibe finansman kaynağı sağlamaktadırlar. İş kurmak isteyen gençlerin ve dezavantajlı grupların söz konusu kurum çağrılarını takip etmeleri ve başvuruda bulunmaları her yönden fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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