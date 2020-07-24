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Milletvekili Arvas’tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Abdulahat Arvas, mesajında, “Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.

Milletvekili Arvas’tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Abdulahat Arvas, mesajında, “Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşları, vatandaşa doğru haber alma imkânı sağlayarak ve paylaşma aracı olarak önemli bir toplumsal görev icra etmektedirler. Bu nedenle zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları her zaman takdirle karşılanmaktadır. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Bu farkındalıkla basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artıracak, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.
Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde yeni iletişim imkânları artarken, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı daha fazla önem kazanmaktadır. Gerek ülkemizin gerekse Van’ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde faaliyet gösteren gazete, haber sitesi, radyo ve televizyonlar ile ulusal ajans temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın değerli mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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İmsak
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Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
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Yatsı
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