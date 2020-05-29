YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret

Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti.Yapılan ziyarette, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileride yapılması planlanan projelerle İpekyolu ilçesinin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Arvas’tan Aslan’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyarette, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileride yapılması planlanan projelerle İpekyolu ilçesinin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Abdulahat Arvas’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Van Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:38
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:07

Van Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.