Milletvekili Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan vekilliği görevine yeniden seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu gün 27. Dönem 2. Yasama yılı komisyon seçimleri kapsamında, TBMM İçişleri Komisyonu’nda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçiminde Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç kullanılan 26 oydan 16 oyu alarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı seçildi. Aynı seçimde Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay’da 16 oyla TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili seçildi.

Alev Dedegil sözcülüğe ve Katip Üyeliğe ise Müslüm Yüksel tekrardan seçilmişlerdir.



