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Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi milli duruş vurgusudur”

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Erzurum Kongresi, Orhun’dan Söğüt’e milli duruşun manasını ortaya koyan; tarih yazan bir milletin birlik ve beraberlik tezahürüdür” dedi.“23 Temmuz Erzurum Kongresi; oluşumu, kararları ve sonuçları itibariyle Yüce Türk Milletinin yeniden diriliş manifestosudur” diyen Milletvekili Aydemir, “Ecdattan tevarüs eden haşmet, heybet ve vakarla, küresel ezberleri bozan; Orhun’dan Söğüt’e milli duruşun manasını ortaya koyan; tarih yazan bir milletin birlik ve beraberlik tezahürüdür” vurgusunu yaptı.Kongrenin Erzurum’da yapılmış olmasının hususi bir niyet, amaç ve yaklaşımı ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, “Yüce Milletimizin bağımsızlık yolundaki dirayetini ifade eden kongrenin Erzurum’da gerçekleştirilmesi, her daim ‘ilayı kelimetullah yolunda devlet ebed müddet’ diyen dadaşlara güvenin ifadesi; Şehri Mübarek Erzurum’un ‘Emin Şehir’ olmasındandır.

Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi milli duruş vurgusudur”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Erzurum Kongresi, Orhun’dan Söğüt’e milli duruşun manasını ortaya koyan; tarih yazan bir milletin birlik ve beraberlik tezahürüdür” dedi.
“23 Temmuz Erzurum Kongresi; oluşumu, kararları ve sonuçları itibariyle Yüce Türk Milletinin yeniden diriliş manifestosudur” diyen Milletvekili Aydemir, “Ecdattan tevarüs eden haşmet, heybet ve vakarla, küresel ezberleri bozan; Orhun’dan Söğüt’e milli duruşun manasını ortaya koyan; tarih yazan bir milletin birlik ve beraberlik tezahürüdür” vurgusunu yaptı.
Kongrenin Erzurum’da yapılmış olmasının hususi bir niyet, amaç ve yaklaşımı ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, “Yüce Milletimizin bağımsızlık yolundaki dirayetini ifade eden kongrenin Erzurum’da gerçekleştirilmesi, her daim ‘ilayı kelimetullah yolunda devlet ebed müddet’ diyen dadaşlara güvenin ifadesi; Şehri Mübarek Erzurum’un ‘Emin Şehir’ olmasındandır. Erzurum, inşallah ebediyen bu konumu ve durumuyla milli ve manevi emanetlerin koruyucusu olmayı sürdürecektir” dedi.
Milletvekili Aydemir, !Erzurum Kongresi; Küresel atmosfere, ‘Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ nidasını kaydeden, ölümlerle eğlenen Tunç yürekli bir milletin dadaşlar otağında buluşarak, cihana, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet kararlılığını, bu iman coğrafyasında ortaya koymasıdır” ifadesini kullandı.
Milletvekili Aydemir, “Erzurum Kongresi istiklal marşına ilham veren milli asalet ve mukaddesata bağlılığın kaydıdır. ‘Hubbü’l vatan mine’l iman’ hakikatinin ortak heyecan, azim ve kardeşlik içinde vurgulanması; vatan uğrunda can adama kararlılığının seslendirilmesi, Hakk yolunda serden geçen dadaşlar yurdunda yüce milletle birlikte tarihe yürünmesidir” dedi.
Milletvekili Aydemir, “Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ imanın ifade bulduğu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Erzurum Kongresi katılımcılarını rahmet, şükran ve minnetle anıyor; vatanımızın birliği, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin dirliği yolunda can adama ahdimizi yineliyoruz” mesajını verdi.

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