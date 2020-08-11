YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Milletvekili Aydemir: ‘Dahası olacak inşallah’

Milletvekili Aydemir: ‘Dahası olacak inşallah’

ERZURUM HABERLERİ  | 11.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, ‘Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah.

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, ‘Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, hafta başı saha çalışmaları programı düzeyinde ilde kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.
Aydemir Turizm Yatırımlarını Değerlendirdi
Erzurum’un tarih ve kültürün yanı sıra doğa, kış, dağ, yayla, mağara, botanik, termal, sağlık gibi, hemen tüm turizm alanlarında bir destinasyon olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bu alanda kamu ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen yatırımların ekonomik önem taşıdığını, özellikle istihdam sağlayıcı olduğunu vurguladı.
Aydemir’den Yatırım İzleme Ve Takip Çalışması
‘Yatırım izleme ve takip’ çalışması kapsamında özel sektör tarafından gerçekleştirilen 500 yataklı Hilton oteli inşaat alanında yatırımcılarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 6 aylık bir süre sonrasında tamamlanarak hizmete girecek olan Yakutiye Gençlik Merkezi inşaatında yetkililerden bilgi aldı, inşaat sürecini değerlendirdi.
Turizm Yatırımı
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’a özel sektör eliyle turizme dönük bir güzel yatırım daha yapılıyor. 500 yataklı Hilton Otel inşaatını gezip yapımcıların heyecanlarına ortak olduk. Ülkemiz her sahada çağ atladı, aynı şey Erzurum için de geçerli; ama yetmez, dahası olacak inşaallah. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
6 Ayda Tamamlanacak
Erzurum’daki yatırımları takip programını Yakutiye Gençlik Merkezi inşaatıyla sürdüren Milletvekili Aydemir, AK süreçte nüveyi gençliğin ve bu kesime yönelik yatırımların oluşturduğunu bildirdi.
Aydemir, yapımı devam eden Gençlik Merkezi yatırımına yönelik olarak, ‘6 ay gibi bir sürede tamamlanacak bu güzel yapı gençlerimize hizmet edecek; gençlerimiz de ülkemize enerjileriyle büyük değer katacaklar inşaallah. ‘ açıklamasını yaptı.
Aydemir Taksi Durağında Esnafla Buluştu
Yatırım takip çalışmalarına paralel olarak esnafla istişare etkinliklerini devam ettiren Milletvekili Aydemir, şoför esnafıyla bir araya geldi. Erzurum’daki saha çalışmalarının her etabında taksi duraklarını ziyaret ederek, sosyo ekonomik nabız tutan Aydemir, saha çalışması geleneğini bir başka taksi durağında sürdürdü.
Esnaftan Cumhurbaşkanına Dua
Taksi durağında şoför esnafıyla söyleşen Milletvekili Aydemir, Pandemi sürecinde yaşananları anlattı, esnafın yaşadıklarını dinledi, şoför esnafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘Allah Onu başımızdan bozmasın’ duasına ortak oldu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ‘Süreci muntazam götüren ülkemize duyulan güven ve Cumhurbaşkanımıza yürekten yapılan dualar dadaşça bir kıvamdaydı. Teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.
Aydemir Türk Kızay’ın Konuğuydu
Milletvekili Aydemir’in hafta başı saha çalışmasının son adresi Türk Kızılay oldu. Erzurum Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil ve yönetim kurulu üyeleriyle söyleşen Milletvekili Aydemir, Kızılay’ın Erzurum ‘a dönük yatırımlarını ve kurban bayramındaki bağışların düzeyini ele aldı. Başkan Bozhalil kurumun vizyonu odağında bilgi aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:16
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:24
Yatsı
20:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Sefa Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.