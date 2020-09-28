Milletvekili Aydemir: ‘Dualarımız Azerbaycan’la’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Dualarımız, yüreğimiz, canımız ve tüm varlığımızla, Tek Millet, İki Devlet paydasında gönlümüzü buluşturduğumuz Kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycanlı şehitleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifa diliyor, saldırgan Ermenistan’ı lanetliyoruz. ‘ dedi.

Aydemir’in Mesajı

Milletvekili Aydemir, Milli şairimiz Akif’imizin imanlı ifadesiyle; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ diyor; kardeş Azerbaycan’ın haklı davasına yüreğimizi adıyoruz. ‘ mesajını verdi.

Tek Millet, İki Devlet

Milletvekili Aydemir, tek millet, iki devlet hakikatini, ‘Azerbaycan/Menim aşgım, menim andım, menim anam!/Biz ikimiz bir torpağıg/Men de senin bir parçanam/Ey gudretim, ey şöhretim? Sensiz menim ne gıymetim?/ Dünen varıg, bugün varıg’ dizeleriyle vurgulayan Bahtiyar Vahapzade’nin hissiyatını paylaşıyor, Kazım Karabekir’in torunları olarak Azerbaycanla kardeşlik yoluna başımızı koyuyoruz. ‘ dedi.

