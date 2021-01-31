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Milletvekili Aydemir: ‘Lanetliyoruz’

31.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Aydemir: ‘Lanetliyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mukaddesatımız kırmızı çizgimizdir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mukaddesatımız kırmızı çizgimizdir. Haddi aşarak, kutsallarımıza saldıranları lanetliyor, Akif’İn ifadesiyle böylesi alçaklıklarda bulunanlar ve onlara destek çıkanlara millet adına ‘Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere’ diyoruz. ‘ dedi.
Aydemir’den tepki
Boğaz içi Üniversitesi’nde bir gurup öğrencinin Mescid-i Harama yönelik saldırılarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘İnsanlıktan nasipsiz, inanç odağında nesepsizlerin mukaddesatımıza yönelik saldırılarını dadaşlar adına teneffürle karşılıyor; başımızın üstünde, yüreğimizin özünde yer alan; uğruna nefsimizi adamaya ahdettiğimiz değerlerimize edepsizlik gösterenleri kelimenin tam manasıyla lanetliyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

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