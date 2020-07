Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kuruluna seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, “Yüzlerce yıl sonra bu millete Kızıl Elma hedefleri koyan eşsiz liderimize minnettarız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin fonksiyonelliğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 yıllık icraatlerine dönük vurguları ile yerli milli otomobil fabrikası açılışındaki kayıtlarının önemine işaret etti.

Sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Biz de vurgun yemeyi göze aldık, alacağız” ile “Son on sekiz yılda hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık; sıkıntıların, sorunların büyüklükleri karşısında geri adım atmadık” vurgularını paylaşan Milletvekili Aydemir, bu ifadelerin Yüce Türk Milletine yüzlerce yıl sonra yeniden Kızılelma hedefleri koymuş eşsiz bir lidere yakışır kayıtlar olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gerçekleştirdiği 2 yıllık İcraatleri paylaşım toplantısına değinen Milletvekili Aydemir, “Malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız iki yıllık icraatları anlatan bir toplantı yaptı. Vurguları her zaman olduğu gibi çok özel, çok anlamlıydı; her sahada yapılanları ayrıntısıyla izah ettiği gibi aforizmalarla vulgarize ettiği aktarımlarıyla da öğreten ifadeler kullandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufka atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, “Yine yerli, millî otomobil fabrikasının temel atma töreninde de hususi kayıtları oldu. “Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Biz de vurgun yemeyi göze aldık, alacağız.” ifadesi bunlardan biriydi. Bu millete yüzlerce yıl sonra yeniden Kızılelma hedefleri koymuş eşsiz bir lidere yakışır kayıtlardı. Kendisine minnettarız. En net tespit yüklü mesaj ise “Son on sekiz yılda hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık; sıkıntıların, sorunların büyüklükleri karşısında geri adım atmadık.” kaydıydı. Anlayana, alana” diye konuştu.