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Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı ve HES Projesinin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılması planlanan Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yılı yatırım programına 815 Milyon TL keşef bedelle alındı.Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerine yatırım noktasında her alanda takip ve çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, “Neticeye varan her hususta, Adıyamanımız için atılacak olan her bir adımda olanca gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı ve HES Projesinin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılması planlanan Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yılı yatırım programına 815 Milyon TL keşef bedelle alındı.
Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerine yatırım noktasında her alanda takip ve çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, “Neticeye varan her hususta, Adıyamanımız için atılacak olan her bir adımda olanca gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. İlimizin öncelikleri arasında yer alan ve büyük önem verdiğimiz sulama çalışmaları ve yatırımlarında da hükümetimiz tarafından her geçen gün somut adımlar atılmaya devam edilmektedir. Bu bağlamda ilimizin dev projelerinden ve çok büyük oranda araziyi cazibeyle sulayacak olan Büyükçay Baraj ve sulama ünitelerinin proje yapımları takiplerimiz neticesinde tamamlanmıştı.
Büyükçay Baraj ve Sulama Projesi, 12 Şubat 2020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2020 yılı yatırım programına 815 milyon TL keşif bedelle alınmış bulunmaktadır.
Büyükçay Barajı ve HES Projesi ile 97 bin 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowatt-saat enerji üretilmesi hedeflenmektedir.
Bu önemli yatırımla birlikte Adıyamanımız ve ilçelerimizde sulama manasında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmalarımız önceden olduğu gibi her daim devam edecektir.
Her manada ilimiz ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yatırımların kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ Genel Müdürümüz ve ekibiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Yatırım programına alınan Büyükçay Barajı ve HES Projesi’nin şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

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