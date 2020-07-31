Milletvekili Aydın, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da, yeni yapılan köprülü kavşakta incelemelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesinin bulunduğu bölgede yapılan köprülü kavşakta yaptığı incelemelerde, Adıyaman’a katma değer katacak olan eserin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

15 Ağustos’ta köprülü kavşağın hizmete gireceğini belirten Milletvekili Aydın, köprülü kavşak hakkında burada bulunan çalışanlardan da bilgiler alarak Adıyaman’a ve Adıyaman halkına ne yapılırsa yapılsın az olduğunu ve daha güzel hizmetler yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Milletvekili Ahmet Aydın, “Altınşehir mevkiinde inşa edilen ve 15 Ağustos’ta trafiğe açılacak olan köprülü kavşakta incelemelerde bulunduk. Şehrimize katma değer katacak olan bu güzel eserin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Köprülü kavşakta incelemelerde bulunan Milletvekili Aydın’ı gören vatandaşlar ise, “Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimiz Adıyaman için canla ve başla çalışıyorlar. Hem Ankara’da hem de Adıyaman’da Adıyaman’ın ve Adıyaman halkının daha iyi hizmetler verebilmesi adına adeta mücadele veriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun, bu yolun açılmasıyla biz Adıyamanlılar ve Adıyaman Üniversitesinde okuyan öğrenciler oldukça rahat bir nefes alabilecek. Bizler Ahmet Aydın başta olmak üzere bütün milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



