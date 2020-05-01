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Milletvekili Aydın’dan 1 Mayıs açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, emekçilerin gününü kutladı.Milletvekili Ahmet Aydın, emek ve dayanışma bir toplumun ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli dinamiklerde birisi olduğunu söyledi.Ülkelerin geleceğinin şekillenmesinde emeğin merkez kuvvet olduğunu dile getiren Aydın, üretim olmadan yapılan tüketim, toplumlar için bir felakettir ve sosyal denge ve dokunun çabucak bozulmasına sebebiyet vereceğini belirtti.Aydın, “Mevcut durum içerisinde küresel bir salgınla karşı karşıya kalan dünyamızda, çarkların durmasının ülkelerin geleceği açısından nasıl da büyük bir risk oluşturduğunu hepimiz yaşayarak gözlemleye biliyoruz.

Milletvekili Aydın’dan 1 Mayıs açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, emekçilerin gününü kutladı.
Milletvekili Ahmet Aydın, emek ve dayanışma bir toplumun ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli dinamiklerde birisi olduğunu söyledi.
Ülkelerin geleceğinin şekillenmesinde emeğin merkez kuvvet olduğunu dile getiren Aydın, üretim olmadan yapılan tüketim, toplumlar için bir felakettir ve sosyal denge ve dokunun çabucak bozulmasına sebebiyet vereceğini belirtti.
Aydın, “Mevcut durum içerisinde küresel bir salgınla karşı karşıya kalan dünyamızda, çarkların durmasının ülkelerin geleceği açısından nasıl da büyük bir risk oluşturduğunu hepimiz yaşayarak gözlemleye biliyoruz. Bu yüzdendir ki üretimde başat faktör olan emek ve emekçilerimiz her türlü saygıyı ve desteği fazlasıyla hak etmektedir. Değerler dünyamızda ‘alınteri’ her daim kutsal kabul edilmiştir. İşçilerin ücretlerinin daha alınterleri kurumadan verilmesini salık veren bir anlayışın mensupları olarak; her bir işçimizin; insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi adına, ücret ve çalışma koşullarının makul bir seviyeye taşınması bu alandaki en büyük hedefimizdir.
İlk kez 1 Mayıs’ı ‘Emek ve Dayanışma Günü’ ilan ederek, resmi tatil olarak belirlenmesini sağlayan AK Parti iktidarı ile emekçilerimiz için ücret, çalışma koşulları ve diğer sosyal haklar konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket edilmekte ve her türlü gayret sarf edilmektedir.
İnşallah ülkemizin gelişen şartları içerisinde, toplumumuzun diğer kesimlerine yönelik olduğu gibi emekçilerimizin de refah seviyesinin yükseltilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye de devam edeceğiz.
Bu vesile ile bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:24
Yatsı
20:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Akyüz Eczanesi
Merkez
Başkent Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
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