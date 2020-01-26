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Milletvekili Aydın’dan depremzedelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Elazığ depreminin hasara neden olduğu Gerger ilçesinde incelemede bulundu.AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Gerger ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Elazığ depreminin hasara neden olduğu Gerger ilçesinde incelemede bulundu.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Gerger ilçesini ziyaret etti. Deprem nedeniyle hasar gören yapıları inceleyen Ahmet Aydın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.
Aydın, ilk olarak Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, Gerger Belediye Başkanı İzzet Aksoy’u ziyaret ederek ilçenin depremden hasar gören yapılar ile ilgili bilgi aldı.
Aydın daha sonra Kaşyazı, Onevler, Konacık, Ortaca, Sengeto ve Tillo köylerini ziyaret ederek depremin verdiği zararları yerinde inceledi.
Aydın, vatandaşların ihtiyaçlarını her anlamda karşılamak için devletimizin tüm imkanları ile hazır olduğunu belirterek, vatandaşların dertleri, sıkıntıları ne varsa her daim bir ve beraber olduklarını söyledi.

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