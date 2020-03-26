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Milletvekili Aydın’dan tütün üreticilerine büyük müjde

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Adıyaman ekonomisin ‘bel kemiği’ olarak kabul edilen kıyılmış sarmak tütün mamullerinde uygulanan yüzde 63 oranının, yüzde 40’a indirildiğini Milletvekili Ahmet Aydın müjdeledi.Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan kararda tütün ürünleri ve tütün yerine geçen maddelerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı.

Adıyaman ekonomisin ‘bel kemiği’ olarak kabul edilen kıyılmış sarmak tütün mamullerinde uygulanan yüzde 63 oranının, yüzde 40’a indirildiğini Milletvekili Ahmet Aydın müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan kararda tütün ürünleri ve tütün yerine geçen maddelerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Aynı kararnamede Adıyaman’da üretimi fazla olan kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV oranı yüzde 40 olarak belirlendi.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman için çok önemli olan kıyılmış sarmalık tütün ÖTV’sinin yüzde 40 olduğu müjdesini verdi.
Ahmet Aydın, “Cumhurbaşkanlığı kararı ile tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 80’e çıkarıldı. Bunun yanında ilimiz için çok önemli olan ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve gayret gösterdiğimiz kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV’si yüzde 40 olarak belirledi. Bu oran tütün üreticilerimiz beklentilerini karşılayan bir orandır. Bu süreçte hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem tütün üreticilerimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz ile bu konunun takipçisi olduk. Takiplerimizin olumlu sonuç vermesi bizleri üreticilerimiz adına mutlu etti. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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