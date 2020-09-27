Milletvekili Ayvazoğlu: "TEKNOFEST 2022 inşallah Trabzon’da düzenlenecek"

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de Gaziantep’te gerçekleşirken, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 2022’de etkinliğin Trabzon’da yapılması için çalışmalara başladı.

Milletvekili Ayvazoğlu, “Bilindiği gibi Gaziantepte yapılan TEKNOFEST2020’de insansız sualtı sistemleri kategorisinde Türkiye 2.’si Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. TEKNOFEST, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflenmekte. Etkinliğe Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gençler büyük ilgi gösteriyor. Gerçekleştirilen son festivale Türkiye’nin 81 ili, dünyanın 122 ülkesinden 17 bin 373 takım 50 bin başvuru yapıldı. TEKNOFEST’in çift haneli yıllarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde, tek haneli yıllarda ise yine İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtilmişti. Biz de bir sonraki çift olan 2022’de TEKNOFEST’e kent olarak misafir etmek için elimizden gelen çabayı vermekteyiz inşallah TEKNOFEST 2022 Trabzon olarak açıklanacak” dedi.

