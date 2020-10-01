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Milletvekili Ayvazoğlu TEKNOFEST 2022’nin Trabzon’da yapılması için çalışmalara başladı

TRABZON HABERLERİ  | 01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de Gaziantep’te gerçekleşirken, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 2022’deki etkinliğin Trabzon’da yapılması için çalışmalara başladı.Milletvekili Ayvazoğlu, bu kapsamda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve KTÜ Prof.

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de Gaziantep’te gerçekleşirken, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 2022’deki etkinliğin Trabzon’da yapılması için çalışmalara başladı.
Milletvekili Ayvazoğlu, bu kapsamda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve KTÜ Prof. Dr. Rektörü Hamdullah Çuvalcı’yı makamlarında ziyaret ederek TEKNOFEST 2022’nin Trabzon’a verilmesi için bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmelerde TEKNOFEST 2022’i için Trabzon’un alt yapısı ve yapılacak ek yerleri görüştüklerini belirten Ayvazoğlu, ”TEKNOFEST 2022’nin Trabzon’da yapılabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak bu etkinliğin 2022 yılında Trabzon’da gerçekleşmesi konusunda ilk adımlar atıldı. Ortak akıl yaparak Trabzon’da bulunan dinamikleri bir araya getirerek bir çalışma içerisine girdik. Herkesimden kişilerle konuşarak TEKNOFEST 2022’nin Trabzon’da yapılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roket yarışmasından, İHA tasarım yarışmasına kadar farklı kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenliyor. Her yıl düzenlenen festivalde teknoloji yarışmaları Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gençler büyük ilgisi ile karşılanmakta. Bize TEKNOFEST2022’in Trabzon’a yakışaçağı kanaatindeyiz, ve şehir olarak bu festivalin burada yapılması için tek yumruk olup festivalin burada gerçekleşmesi için mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.
Milletvekili Ayvazoğlu ayrıca, önümüzdeki dönemde şehrin tüm dinamiklerinin katılacağı, tek ve güçlü bir ses ile TEKNOFEST 2022’nin Trabzon’a verilmesi yönünde ilgililere çağrıda bulunulacağı bir toplantı yapacağını belirtti.

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