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Milletvekili Battal, Gökçedere çalışmaları yerinde inceledi

BAYBURT HABERLERİ  | 30.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Gökçedere Beldesindeki çalışmaları yerinde inceledi.AK Parti Bayburt teşkilatıyla beraber Gökçedere Beldesine giden Milletvekili Battal, Belediye Başkanı Yavuz Bakır’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Gökçedere Beldesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
AK Parti Bayburt teşkilatıyla beraber Gökçedere Beldesine giden Milletvekili Battal, Belediye Başkanı Yavuz Bakır’ı makamında ziyaret etti. Başta covid-19 olmak üzere beldede yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, daha sonra belde sokaklarında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları gördü. Milletvekili Battal, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Milletvekili Battal, "Yerinde görme fırsatı bulduğumuz yatırımlar merakla beklenen, bir an önce tamamlanması istenilen yatırımlar. Bütün yatırımlarımızın devam ettiğini gördük. İnşallah daha önce belirlenen takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan bu yatırımlarımızın birçoğu tamamlanacak." dedi.
Battal’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.

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