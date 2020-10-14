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Milletvekili Çakır, İmam Hatipliler Haftasını kutladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan Milletvekili ve Erzincan İmam Hatip Mezun ve Mensupları (ERİHMED) dernek başkanı Burhan Çakır, 12-19 Ekim İmam Hatipler haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Çakır yayınladığı kutlama mesajında; “İmam Hatip okullarımızın kuruluş haftası camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.

Milletvekili Çakır, İmam Hatipliler Haftasını kutladı

AK Parti Erzincan Milletvekili ve Erzincan İmam Hatip Mezun ve Mensupları (ERİHMED) dernek başkanı Burhan Çakır, 12-19 Ekim İmam Hatipler haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Çakır yayınladığı kutlama mesajında; “İmam Hatip okullarımızın kuruluş haftası camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bin bir güçlüklerle İmam Hatip okullarının temellerini atan ve bugünlere gelinmesinde emeği olan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
İmam Hatipli olmanın zor iş olduğunu ifade eden Milletvekili ve ERİHMED Erzincan Başkanı Burhan Çakır, “İmam Hatipli olmak Peygamberimizi tek önder bilip Kur’an ve sünnet çizgisinden ayrılmamaktır. Yeryüzünde tüm kötülükleri kendine dert edinip adaletin yeryüzünde hâkim oluncaya kadar mücadele etmek, Acılara, kederlere, baskılara ve zulümlere sabır göstermektir İmam Hatipli olmak.” diye konuştu.
İmam Hatip okullarını, "Bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, Ülkeye istikamet çizen, ufku aydınlatan, milletin değerlerine canı pahasına sahip çıkan gençlerin yetiştiği kutlu çatılar" olduğunu ifade eden Çakır: “Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun İmam Hatip okulları dimdik ayaktadır. Bir İmam Hatipli olarak hocalarımızdan imanı, kulluğu, ahlakı, edebi ve saygıyı öğrendik. Biz burada çalışkanlığı, inançla hedefe kilitlenmeyi öğrendik. Biz burada stratejiyi, toplumumuzu daha ileriye taşımak için neler yapabileceğimizi öğrendik. Engelleri nasıl aşmamız gerektiğini öğrendik. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi ve merhameti öğrendik” şeklinde konuştu.

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