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Milletvekili Çakır’ın vefat eden ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

31.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’ın ağabeyi İhsan Çakır kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Milletvekili Burhan Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Osman Çakır ve Lütfü, Ali, Erhan Çakır’ın ağabeyi İhsan Çakır geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’ın ağabeyi İhsan Çakır kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Milletvekili Burhan Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Osman Çakır ve Lütfü, Ali, Erhan Çakır’ın ağabeyi İhsan Çakır geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. 76 yaşında yaşama veda eden Çakır bir süredir Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altındaydı.
Kargın’da kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28. dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda cemaat katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından İhsan Çakır dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır’ın vefat eden ağabeyi İhsan Çakır için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Erzincan Milletvekilimiz Burhan Çakır’ın vefat eden ağabeyi kıymetli büyüğümüz İhsan Çakır beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Çakır ailesinin yaşamış olduğu acı ve üzüntüyü içtenlikle paylaşıyorum. Bu vesileyle merhum ağabeyimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, Milletvekilimiz Burhan Çakır başta olmak üzere ailelerine, tüm sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin.”

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