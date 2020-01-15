Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu”

Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan ‘afiliasyon protokolü’nün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından onaylandığını belirterek, “Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanemiz, artık daha nitelikli sağlık hizmeti verecek. Protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve AİÇÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ağrı’ya son yıllarda yapılan sağlık yatırım ve dönüşümlerine bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret eden Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’ya ilişkin sağlık müjdeleri verdi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında imzalanan ‘afiliasyon protokülü’nün Sağlık Bakanı Koca tarafından onaylandığını açıkladı.

DAHA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ

Protokol ile hastane ve üniversitenin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda işbirliği yapacağını belirten Çelebi, şu bilgileri verdi:

“Sayın Bakanımızın onayladığı afiliasyon protokolü ile Devlet Hastanemiz artık aynı zamanda bir ‘Üniversite Hastanesi’ statüsüne kavuştu. Ayrıca 2’nci basamak sağlık kuruluşundan, 3’üncü basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseldi. Yeni sistem ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecekler ve ameliyatlarını gerçekleştirecekler. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış Uzman Doktor-Doçent ve Profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek.”

AKADEMİSYEN DOKTORLAR GÖREV YAPACAK

Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanlığı’nın kadro tahsisini arttırmasıyla birlikte üniversite kadrosunda bulunan YÖK destekli akademisyen sayılarında da artış olacağını bildirdi. Üniversite kadrosunda yer alan akademisyen doktorların, uzun vadeli olarak Ağrı Devlet Hastanesinde hizmet vereceğini sözlerine ekleyen Çelebi, ”Bu da sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak. Ayrıca hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Tıp Fakültemizin Ağrı’da kurulum işlemleri hızlanacak. Tıp Fakültesi ve bileşenleri olan sağlık birimlerine gelen öğrenci sayısı da artacak. Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanemiz, artık daha nitelikli sağlık hizmeti verecek. Protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve AİÇÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



