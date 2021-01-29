YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Milletvekili Çelebi: “Ağrı’nın turizm sorunlarını bir bir çözüyoruz”

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’nın turizm sorunlarını bir bir çözüyoruz”

29.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, uzun süredir yaptığı girişim ve çalışmalar 4 Şubat tarihinde sonuç verecek.Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması için ilk olarak 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Doğubayazıt İlçesinde Ağrı Dağı eteklerinde görüşen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl da konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletmişti.

Ağrı’nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, uzun süredir yaptığı girişim ve çalışmalar 4 Şubat tarihinde sonuç verecek.
Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması için ilk olarak 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Doğubayazıt İlçesinde Ağrı Dağı eteklerinde görüşen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl da konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletmişti. İki Bakan’a Ağrı’nın turizm potansiyelinin arttırılması için Ağrı Dağı’nın turizme açılması gerektiğini söyleyen Milletvekili Çelebi, iki yıl sonra bu çabalarının karşılığını aldı.
Bakan Süleyman Soylu’nun 6 Haziran 2020 tarihinde Ağrı’da katıldığı Ayakkabıcılar Sitesi temel atma töreninde konuşan Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması teklifini yeniden gündeme getirmiş, Süleyman Soylu da, Milletvekili Çelebi’nin çağrısına karşılık vererek, “Ağrı Dağı’nda hep birlikte kahvaltı yapacağız” demişti.
Bu gelişmenin ardından Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u yeniden ziyaret ederek Ağrı Dağı ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik istişarede bulunurken, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bir zirve yapmıştı.
Turizm Zirvesi Bakan Ersoy Başkanlığında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın da katılımıyla düzenlenmişti.
Milletvekili Ekrem Çelebi, “İnşallah 4 Şubat günü Ağrı Dağı’nı tırmanış turizmine açacağız ve bölgeyi hareketlendireceğiz. Artık burası terörle anılmayacak; turizmle, hayvancılıkla, sporla, kültürle en önemlisi huzur ve sevgiyle anılacak. Bu aşamaya gelmesi için Bakanlarımızla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonrasında Valimiz Dr. Osman Varol’un da Ağrı Dağı bölgesine yönelik önemli çalışmaları oldu. Şimdi Ağrı’nın yeniden hikayesini yazacağız. Ağrı turizminde uzun yıllar sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh’un Gemisi, Diyadin Kaplıcaları, Balık Gölü ve nice tarihi, turistik ve kültürel alanlarıyla ilimizi bölgenin, Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri yapacak, serhat şehrimizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız” diye konuştu.
Öte yandan Türkiye Dağcılık Federasyonu ise 4 Şubat tarihi için çağrı yaparak dağcılık sporuna ilgi duyan herkesi Ağrı Dağı tırmanışına davet etti.
4 Şubat 2021 tarihinde ilk tırmanış Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin katılımı ile gerçekleşecek ve tırmanış sonrasında Ağrı Dağı tüm dağcılara kapılarını tekrar açacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDeniz Akkaya o davayı kaybetti!Deniz Akkaya o davayı kaybetti!
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
12:26
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Ağrı Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Furkan Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Balcı, kursları ziyaret etti

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Balcı, kursları ziyaret etti

Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan araçta 21 kilo 114 gram eroin yakalandı

Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan araçta 21 kilo 114 gram eroin yakalandı

Başkan Sayan, kar temizleme çalışmalarını denetledi

Başkan Sayan, kar temizleme çalışmalarını denetledi

Ağrı İl Müftülüğü tarafından kursiyerlere dönem sonu sınavı yapıldı

Ağrı İl Müftülüğü tarafından kursiyerlere dönem sonu sınavı yapıldı

Başkan Sayan, iki şehir arasında gönül köprüsü kurdu

Başkan Sayan, iki şehir arasında gönül köprüsü kurdu

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile SERKA Genel Sekreteri Dr. Taşdemir protokol imzaladı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile SERKA Genel Sekreteri Dr. Taşdemir protokol imzaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.