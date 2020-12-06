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Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 15 ambulans verilecek”

AĞRI HABERLERİ  | 06.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da 15 yeni ambulansın hizmete girmesi için yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Dr.

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 15 ambulans verilecek”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da 15 yeni ambulansın hizmete girmesi için yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Milletvekili Çelebi, Bakan Koca’dan Ağrı’nın sağlık alanındaki ihtiyaçları ve 2021 yılı yatırım programına yönelik taleplerini iletti. Ağrı’nın daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşması için gayret gösterdiklerini söyleyen Çelebi, ilin ihtiyacına yönelik birçok talebi Bakan Koca ile paylaştıklarını söyledi.
Çelebi, “İlimiz sert geçen kış mevsimi dolayısı ile özellikle kış mevsiminde yoğun hasta alan bir il. Ayrıca Covid-19 salgını sebebi ile 112 hizmetlerimiz zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. İlimizdeki 112 hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi ve vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla, tam donanımlı 15 ambulans talebinde bulunmuştum. Bu talebin takibi için gereken tüm çalışmaları nihayete erdirdik. En kısa sürede 15 ambulans Ağrılı hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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