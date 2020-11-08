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Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya yeni sağlık yatırımları kazandırdık, hayırlı olsun”

AĞRI HABERLERİ  | 08.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkez ve ilçeleri ile köy ve beldelerine birçok yeni sağlık yatırımı kazandırdıklarını belirterek, yapılan binaların kısa sürede hizmete gireceğini, birçok yatırımın ihalesinin de tamamlandığını söyledi.Ağrı’da daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için yatırım yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık altyapılarının kazandırılması için çalıştıklarını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı merkez ve ilçeleri ile köy ve beldelerine birçok yeni sağlık yatırımı kazandırdıklarını belirterek, yapılan binaların kısa sürede hizmete gireceğini, birçok yatırımın ihalesinin de tamamlandığını söyledi.
Ağrı’da daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için yatırım yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık altyapılarının kazandırılması için çalıştıklarını bildirdi. Bu kapsamda birçok sağlık yatırımının tamamlandığını, bazılarının da ihalesinin sonuçlandığını belirten Milletvekili Çelebi, “İlimiz Doğubayazıt İlçesi Telçeker ve Suluçem köylerindeki 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Diyadin Murat Mahallesinde 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Hizmet Binası, Hamur Aile Sağlığı Merkezi -Toplum Sağlığı Merkezi-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası, Eleşkirt Yayladüzü Beldesi 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile Ağrı Merkez Fırat Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi-Toplum Sağlığı Merkezi- Sağlıklı Yaşam Merkezi - 112 Hizmet Binasını içeren sağlık tesislerinin yapımı tamamlandı. İnşallah çok kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.
Doğubayazıt Gürbulak Karabulak 3 Hekimlik ve Uluyol Mahallesi 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin de ihalesinin sonuçlandığını kaydeden Çelebi, bu yatırımlar için de yer teslimi aşamasında olduğunu bildirdi. Çelebi, son olarak Taşlıçay 30 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yenilenme ihalesinin de 30 Kasım’da yapılacağını sözlerine ekledi.

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Patnos
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