YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Milletvekili Çelebi: ’Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır’

Milletvekili Çelebi: ’Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır’

AĞRI HABERLERİ  | 01.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye’nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.Milletvekili Ekrem Çelebi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin zenginliğini ve gücünü çalışanlara, üretenlere borçlu olduğunu söyledi.

Milletvekili Çelebi: ’Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye’nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Milletvekili Ekrem Çelebi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin zenginliğini ve gücünü çalışanlara, üretenlere borçlu olduğunu söyledi. Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntılarda çalışan ve emekçilere en fazla ihtiyaç duyulduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarımdan sanayiye, teknolojinden sağlığa, hizmet sektöründen ticari hayata kadar hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar emekleriyle, alın terleriyle çalışan, üreten işçi ve emekçilerimizdir. Bizim medeniyetimiz ve inancımız, helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuştur. Böyle bir medeniyetin ve inancın evlatları olarak, alın terinin, emeğin bayramına ulaşmanın önemi çok daha fazla anlam kazanıyor. Ayakta kalabiliyorsak, üretebiliyorsak, kalkınabiliyorsak, ülkemizi, insanlığın varlığını geleceğe taşıyabiliyorsak bunun en büyük etkenlerinden biri bu aziz vatanın her bir ferdinin emeği, alın teri ve becerileriyle ürettikleridir. Ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine katkı koyanlara, çaba gösterenlere alın teri ve emekleriyle kazandıkları helal lokma en büyük mükafattır” dedi. AK Parti hükümetlerinin işçilerin hakkının ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılan her türlü samimi çalışmayı desteklediklerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini bildiren Milletvekili Çelebi, "Türkiye’nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:01
Öğle
12:10
İkindi
15:59
Akşam
19:09
Yatsı
20:38

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Meydan Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
İstanbul Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ağrı’da ‘Nefes Kredisi’ başvuruları başlıyor

Ağrı’da ‘Nefes Kredisi’ başvuruları başlıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.