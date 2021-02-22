Milletvekili Çelebi: “Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’ya yatırım müjdeleriyle geliyor”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 24 Şubat Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun Ağrı’ya geleceğini söyledi.

Çelebi, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Sayın Bakanımıza ilimiz ile ilgili yatırım taleplerimizi iletmiştik. Ayrıca Valimiz ve Belediye Başkanımız ile Sayın Bakanımıza yaptığımız ziyarette Ağrı Merkez ve 7 ilçemiz için talep ettiğimiz yatırımların sözünü tekrar almıştık. Sayın Bakanımız Çarşamba günü ilimize teşrifleri ile Ağrı’mıza kazandıracağımız spor tesislerinin protokol imza törenini inşallah gerçekleştireceğiz. Program sonrası Sayın Bakanımız İl Kongremize de katılacaklar” dedi.

Ağrı Merkez ve ilçeler için yatırım talebinde bulunduklarını kaydeden Çelebi, “Merkez ve 7 ilçemize yeni spor tesislerini kazandıracağız. 18 Mahallemize de Mahalle tipi spor salonlarını yapacağız. Talep ettiğimiz yatırımlar arasında: Ağrı Merkez 18 Mahallemize Mahalle Tipi Spor Salonları, İl Merkezi ve 7 İlçe’ye 8 adet kapalı halı sahalar, 100. Yıl Mahallesi ve Fatih Mahallesine Kapalı Halı Saha, Ağrı Merkez mevcut Amatör Futbol Sentetik sahaya 500 kişilik Tribün, Aydınlatma ve Soyunma Odaları, Ağrı Merkeze Okçuluk Salonu, Patnos ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonu, Doğubayazıt ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ve 500 kişilik kapalı spor salonu, Taşlıçay İlçemize Gençlik Merkezi, Tutak İlçemize Gençlik Merkezi , 10 Okul Bahçemize Açık Halı Sahalar yer alıyor” diye konuştu.

Gençlerin, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük pay sahibi olduğunun altını çizen Milletvekili Çelebi, gençlik ve spor alanında yapılacak projelerle Ağrı’nın spor altyapısının daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

